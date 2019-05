Boxweltmeister Deontay Wilder hat seinen Schwergewichts-Titel nach Version der WBC mit einem kapitalen Knockout erfolgreich verteidigt.

Der 33-Jährige schlug seinen US-Landsmann Dominic Breazeale in Brooklyn bereits in der ersten Runde mit einer krachenden Rechten zu Boden, nach 2:17 Minuten war der Kampf beendet.

Der 33 Jahre alte Wilder blieb damit auch im 42. Profikampf ungeschlagen, 41 Siegen (40 durch K.o.) steht ein Unentschieden gegen den Briten Tyson Fury im Dezember 2018 gegenüber. Wilder war gegen Breazeale angetreten, nachdem Verhandlungen über ein Rematch gegen Fury vorerst gescheitert waren.

"Heute ist alles aus mir herausgekommen, nachdem es eine Menge Feindseligkeiten gegeben hatte und viele Worte gefallen sind. Das ist es, was Boxen so großartig macht", sagte Wilder, der vor dem Kampf erneut mit vermeintlichen Mordfantasien irritiert hatte. "Breazeales Leben steht in diesem Kampf auf dem Spiel, ich meine das wirklich so", hatte Wilder gesagt: "Ich versuche immer noch, eine Leiche in meinen Kampfrekord zu kriegen."

Wilder kündigt "Big Fights" an

Wilder versprach nach dem Sieg über Breazeale, dass es zu den "Big Fights" gegen die Briten Anthony Joshua (Weltmeister der IBF, WBO und WBA) und Fury kommen werde, er wisse nur noch nicht, wann. Joshua boxt am 1. Juni in New York gegen Andy Ruiz Jr. (USA), Fury trifft am 15. Juni in Las Vegas auf den Magdeburger Tom Schwarz.