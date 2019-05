Was für eine Vorstellung von Leon Bunn!

Im Kampf um den International-Titel der IBF dominierte der 26-Jährige bei der Sauerland Box-Gala in seiner Heimatstadt Frankfurt gegen seinen Landsmann Leon Harth von Beginn an. Bunn setzte die klareren Treffer und zeigte die beste Leistung seiner bisherigen Karriere. Immer wieder gelangen dem Schützling von Ulli Wegner ansehnliche Schlag-Folgen.

Bereits in der sechsten Runde sah alles nach einem K.o.-Sieg aus, Harth hielt jedoch bis in die neunte von geplanten zehn Runden durch. Dann beendete der Ringrichter jedoch den Fight zwischen beiden und Bunn durfte sich über einen technischen K.o. freuen.

Anzeige

Damit bleibt der Halbschwergewichtler auch im 15. Profikampf seiner Karriere ungeschlagen und triumphierte erstmalig in einem Titelkampf.

Baraou gelingt vorzeitiger K.o.

Auch für Abass Baraou verlief die Box-Gala in Frankfurt sehr erfolgreich. Der aus Oberhausen stammende Boxer feierte gegen den erfahrenen Südafrikaner Ali Funeka einen vorzeitigen K.o.-Sieg. Baraou bleibt damit auch im sechsten Kampf seiner Karriere ungeschlagen.

Bei den Frauen verteidigte Sarah Bormann ihren Weltmeister-Titel. Gegen die Französin Anne Sophie Da Costa feierte sie einen souveränen Erfolg nach Punkten. Vor allem mit ihrer starken Kondition beeindruckte Bormann dabei das Publikum.

Zu keiner Zeit im Kampf ließ die unter dem Spitznamen "Babyface" kämpfende 29-Jährige nach und durfte sich am Ende verdient über den WM-Gürtel freuen.

Auch die Berliner Nachwuchsboxerin Sophie Alisch verließ den Ring in Frankfurt voller Freude. Im dritten Kampf ihrer noch jungen Karriere besiegte sie die Polin Bojana Libiszewska ebenfalls nach Punkten.

Der Sieger der Sendung "The Next Rocky", Enis Agushi, absolvierte am Abend ebenfalls einen Kampf. Über vier Runden behielt er gegen seinen Gegner Pavol Garaj die Oberhand.