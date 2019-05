Nachdem Josh Taylor und Naoya Inoue am vergangenen Wochenende im Super-Leichtgewicht und im Bantamgewicht das Finale der World Boxing Super Series erreicht haben, freut sich Kalle Sauerland bereits auf das nächste Halbfinal-Event.

Am 15. Juni trifft Krzysztof Glowacki in der Arena Riga auf Mairis Briedis, Yunier Dorticos kämpft gegen Andrew Tabiti. "Wir können es kaum erwarten, unseren letzten Finalisten für die Ali-Trophy zu finden", erklärte der Promoter. "Aber es ist unmöglich, die Gewinner dieser explosiven Kämpfe vorherzusagen. Der Thron im Cruisergewicht ist leer und alle vier haben das Potenzial, der neue König zu werden."

Nachdem Briedis im vergangen Jahr im Halbfinale an Oleksandr Usyk gescheitert war, dürfte der Lokalmatador in seiner Geburtsstadt umso motivierter sein, zumal die Niederlage im Vorjahr seine bislang einzige im Profibereich ist.

Sauerland macht Hoffnung auf spektakuläre Kämpfe in Riga

Auch der Kampf zwischen Dorticos und Tabiti verspricht jede Menge Zündstoff. Beide Boxer führen momentan via Social Media einen Kleinkrieg aus und wollen nun beide beweisen, dass sie der beste Fighter im Cruisergewicht sind. "Eines ist sicher, wir haben am 15. Juni noch einige Leckereien vor uns!", machte Sauerland entsprechend schon einmal Vorfreude auf den Kampf.

Zugleich geriet der 42-Jährige beim Gedanken an die vergangene Fight-Night in Glasgow ins Schwärmen. "Was für eine Nacht des Boxens. Taylor ist bereits jetzt eine schottische Legende und Inoue hat erneut bewiesen, warum er das Monster genannt wird. Seine Gesamtkampfzeit im Turnier beträgt nun 5 Minuten und 29 Sekunden, ich meine, wird dieser Typ in 10 Minuten das Turnier gewinnen?"

Eines scheint bereits sicher: Die Fans in Riga dürfen sich wieder auf hochklassiges Boxen freuen.