Die große Fight-Night in Ludwigshafen (Samstag, ab 22 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) rückt unaufhaltsam näher und die Vorfreude bei allen Beteiligten wächst.

Nach der obligatorischen Pressekonferenz stand einen Tag später das Wiegen auf dem Programm.

"Es wird sicher eine enge Sache – aber ich werde alles tun, um den Kampf vorzeitig zu beenden", gab sich Feigenbutz auf der Pressekonferenz noch optimistisch. Auf der Waage musste er aber den ersten kleinen Rückschlag hinnehmen.

Anzeige

Mit 76 kg Kampfgewicht musste er sich dem Spanier um ganze 200 Gramm geschlagen geben. Der Mann aus Pamplona brachte es auf 76,2 kg.

Ludwigshafen als gutes Pflaster

Allerdings sollte ihn dies nicht zu sehr aus dem Konzept bringen. Schließlich gewinnt Gewicht alleine noch keinen Kampf. Zumal Feigenbutz von seinem Heimpublikum auch besonders frenetisch angefeuert werden wird.

DAZN gratis testen und Kampfsport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Sich in meiner Heimat auf den Kampf vorzubereiten und nun ganz in der Nähe zu boxen, ist großartig. Ich freue mich sehr auf die Stimmung in der Halle und den Fight" ist der 23-Jährige daher heiß auf das Event am Samstag.

Zumal er an Ludwigshafen gute Erinnerungen haben dürfte. Seinen bisher einzigen Kampf in der Friedrich-Ebert-Halle bestritt er gegen Yusuf Kangül. Diesen gewann er vorzeitig durch Aufgabe vor der sechsten Runde.

Mit diesem Ergebnis wäre er gegen Nunez bestimmt auch wieder zufrieden.

Alisch gewinnt auf der Waage

Im Gegensatz zu Feigenbutz feierte Deutschlands große Box-Hoffnung Sophie Alisch auf der Waage einen knappen Sieg. Bei ihr zeigte das Gerät 56,8 kg an, während die Waage bei ihrer Kontrahentin Vanesa Caballero bei 56,7 kg stehen blieb.