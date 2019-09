Das deutsche Top-Talent Abass Baraou hat seinen ersten Profikampf im Ausland gewonnen. Der Superweltergewichtler siegte beim "Rotunda Rumble" im Caesars Palace Dubai gegen Abdelghani Saber aus Ägypten nach technischem K.o. in Runde 2.



Baraou ließ wenig Fragen aufkommen: Gegner Saber ging Mitte der ersten Runde erstmals zu Boden. Mitte der zweiten Runde wurde der Ägypter nach einem Körpertreffer erneut angezählt und konnte den Fight nicht fortsetzen. Baraou bleibt damit in seinem siebten Profi-Kampf ungeschlagen, es war sein vierter Knockout.



"Ich bin happy, dass mein internationales Debüt so gut verlaufen ist", sagte Baraou: "Nach dem Niederschlag in Runde 1 war ich relativ sicher, dass ich den Kampf vorzeitig beenden kann. Das hat dann ja auch schnell geklappt. Ich freue mich auf die kommende Aufgabe und bin bereit für den nächsten Fight!"



Der nächste Kampf von Abass Baraou, der seit Anfang 2018 beim Team Sauerland unter Vertrag steht, soll bald angesetzt werden. Der 24-jährige Oberhausener soll dann auch seinen International-Gürtel des Verbands WBC, welchen er im Februar gegen den ehemaligen Weltmeister Carlos Molina gewann, verteidigen.