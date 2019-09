Der große Kampfabend in Koblenz am 2. November wirft seine Schatten voraus (ab 22.15 Uhr LIVE auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de).

Und jetzt steht auch der Hauptkampf der Benefiz-Boxgala des Team Sauerland in der CGM Arena fest: Leon Bunn (14-0, 8 K.o.) wird seinen IBF International-Titel im Halbschwergewicht gegen Enrico Kölling (26-3, 8 K.o.) verteidigen.

"Leon Bunn gegen Enrico Kölling ist ein großer Kampf für das deutsche Boxen", ist Promoter Nisse Sauerland voller Vorfreude auf das Duell.

"Enrico stand schon um die Europameisterschaft sowie die Weltmeisterschaft im Ring und hat gegen die Besten der Welt geboxt. Jetzt steht er ein wenig am Scheideweg seiner Karriere. Ich kann den Kampf kaum erwarten und freue mich sehr, dass sich beide dieser Aufgabe stellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Leon den Fight für sich entscheiden wird. Seine Karriere ging in den letzten Jahren steil bergauf und wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen," so Sauerland weiter.

Bunn mit Kampfansage

Auch Bunn freut sich auf den Fight und hat Respekt vor seinem Gegner: "Das wird ein großartiger Kampf, auf den sich alle Boxfans freuen dürfen. Enrico bringt sicher jede Menge Erfahrung mit in den Ring und hat schon gute Kämpfe gezeigt."

Bunn schickt aber eine Kampfansage hinterher: "Ich habe größere Ziele und werde meinen Titel verteidigen. Ein Enrico Kölling wird mich nicht aufhalten, da kann er erzählen was er will. Im Ring werde ich die Fäuste sprechen lassen."

Auch Trainer-Legende Ulli Wegner ist gespannt, hat aber einen Favoriten: "Das wird eine spannende Auseinandersetzung. Ich kenne Leon, ich kenne Enrico: Beide sind Boxer, die den Weg nach vorne suchen. Allerdings ist Leon in meinen Augen nicht aufzuhalten. Er will nach oben, er will den maximalen Erfolg, er hat den Biss - daher bin ich felsenfest überzeugt, dass er Enrico schlagen wird."

Köllings Promoter Erol Ceylan sieht das naturgemäß anders: "Ich glaube fest an Enrico, wir haben den Kampf ja nicht umsonst angenommen. Er ist einer der Boxer in Deutschland, die unterschätzt werden. Enrico holt sich gegen Leon Bunn den Sieg!"

Auch Kölling will endlich den großen Wurf schaffen: "Ich möchte nach all den Jahren endlich mein ganzes Potential abrufen, daher habe ich ein bis zwei Punkte geändert."

Kölling stichelt gegen Bunn

Eine Spitze gegen Bunn und dessen Team kann sich Kölling nicht verkneifen: "Von Leon Bunn halte ich wenig und denke, dass er überschätzt wird. Er schlägt zwar viel, bewirkt aber wenig – darauf kann ich mich vorbereiten. Sauerland scheint nicht mehr von Bunn überzeugt zu sein, ansonsten hätten sie mir den Kampf nicht angeboten. Ein Champion kann nur der sein, der an einer Niederlage wächst. Diese Chance werde ich Leon Bunn am 2. November geben."

Bunn wurde als Amateur zweifacher deutscher Meister und gewann den prestigeträchtigen Chemiepokals. Er kämpft seit 2016 für das Team Sauerland. Der bislang noch ungeschlagene Frankfurter gewann im Mai mit einem technischen K.o. über Leon Harth seinen insgesamt 14. Profikampf und damit den IBF International-Gürtel im Halbschwergewicht, sein erster Profi-Titel.

Sein Gegenüber Kölling war deutscher Amateur-Meister und ist seit 2012 Profi. 2014 sicherte er sich den WBA-Intercontinental-Gürtel und bestritt 2017 seinen ersten WM-Kampf, den er gegen den aktuellen IBF-Weltmeister Artur Beterbiev nach K.o. in Runde 12 verlor.