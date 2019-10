Traurige Nachricht aus den USA: Der Junior-Mittelgewicht-Kämpfer Patrick Day ist am Mittwoch im Beisein seiner Familie und engen Freunde im Memorial Hospital in Chicago an seinen Kampfverletzungen gestorben.

Der US Profiboxer wurde nur 27 Jahre alt.

Berater mit emotionalem Statement

Patrick Days's Berater Lou DiBella verkündete in einem Statement: "Im Auftrag von Patrick's Familie, seinem Team und seinen engsten Freunden bedanken wir uns für die Gebete, die Unterstützung und den liebevollen Zuspruch, den wir seit seiner Verletzung erhalten haben."

Anzeige

DiBella weiter: "Er war ein Sohn, Bruder und für viele ein guter Freund. Pat's Freundlichkeit, Großzügigkeit und positive Lebenseinstellung hinterließen einen bleibenden Eindruck bei jedem, den er in seinem Leben getroffen hat."

Gegner Conwell geschockt

Am Samstag war Day, nach einigen heftigen Kopftreffern, in der 10. Runde gegen den ungeschlagenen Charles Conwell (21) bewusstlos K.O gegangen.

Der junge Olympia-Boxer von 2016 meldete sich zwei Tage vor Day's Tod auf Twitter mit Genesungswünschen und einem offenen Brief an die Öffentlichkeit.

Zuvor war Day schon in Runde 4 und 8 zu Boden gegangen. Obwohl Conwell de Fight klar dominierte, war Day laut ESPN in vielen Runden ein ebenbürtiger Gegner. In jener 10. Runde aber, konnte Day eine Rechts-Links-Kombo von Conwell nicht verteidigen und schlug mit dem Kopf ungebremst auf den Ringboden auf.

Ringrichter stoppt Kampf sofort

Der Ringrichter Celestino Ruiz stoppte den Kampf sofort. Day wurde somit sofort medizinisch betreut und innerhalb von Minuten aus dem Ring gebracht und in das nächste Krankenhaus gebracht worden. Der 27-jährige wurde sofort ins künstliche Koma versetzt.

Der gebürtige New Yorker hatte in seiner Karriere eine beachtliche Statistik von 17 Siegen und 4 Niederlagen vorzuweisen. Anders wie viele andere Boxer, die den Sport als Flucht aus der Armut nutzen, kam Day aus einer mittelständischen Familie, hatte sogar einen College-Abschluss.

"Er war ein gebildeter junger Mann, der sich den Risiken des Boxens bewusst war", sagt Day's Berater in seinem Statement. Trotzdem appelliert DiBella an eine Veränderung dex Boxsport bezüglich der Sicherheit für die Sportler. Fälle wie der von Patrick Day sind keine Einzelfälle. Erst im Juli war Superleichtgewichtler Maxim Dadaschew aus Russland ebenfalls nach mehreren Kopftreffern gestorben.