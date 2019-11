Paukenschlag von Floyd Mayweather!

Der 42-Jährige kündigte auf Instagram an: "Ich kehre 2020 zurück." Dazu postete er ein Foto von sich in den Shorts, die er beim Kampf gegen Canelo Alvarez trug.

Mayweather war am Mittwoch mit UFC-Boss Dana White beim Spiel der Boston Celtics in der NBA gesehen worden. Danach posteten beide das Foto auf ihren Profilen in den sozialen Netzwerken. Mayweather schrieb dazu: "Dana White und ich arbeiten zusammen, um der Welt ein weiteres spektakuläres Event 2020 bringen zu können."

Seit seinem letzten Kampf von Bedeutung gegen Andre Berto 2015 kehrte Mayweather zwei Mal für lukrative Kämpfe zurück. 2017 schlug er UFC-Star Conor McGregor und 2018 kämpfte er gegen MMA-Kämpfer Tension Nasakuwa.

Gegen wen er nun in den Ring steigt, ist noch offen.