Mike Tyson kehrt am 12. September für einen Showkampf gegen Roy Jones Jr. in den Ring zurück. Doch die Regeln, die bei dem Duell in Los Angeles gelten sollen, passen dem 54-Jährigen nicht.

Und deshalb kündigte er an, sich nicht daran halten zu wollen. Die beiden Boxer haben von der CSAC (California State Athletic Commission) die Vorgabe bekommen, ihren Gegner nicht zu verletzen. Zudem darf es keinen K.o.-Versuch geben.

Der Kampf soll eher einer Sparring-Einlage gleichen. Der Ringrichter hat die klare Anweisung bekommen, dafür zu sorgen.

Anzeige

Doch Tyson hat nicht vor, über die volle Distanz von acht Runden zu gehen. "Wenn sich die Möglichkeit (für einen K.o., Anm. d. Red.) ergibt, versuche ich immer, sie zu ergreifen", machte "Iron Mike" bei TMZ deutlich.

Sein Kontrahent hat nichts anderes erwartet. "Ich verstehe Mike, er sieht nicht nur aus wie ein Killer, er ist ein Killer", reagierte Jones Jr. auf Tysons Aussage.