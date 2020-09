Am Samstagabend steigt in München ein Box-Spektakel erster Klasse.

Im Finale der World Boxing Super Series treffen im Cruisergewicht Mairis Briedis und Yuniel Dorticos aufeinander. Für beide geht es nicht nur um die Muhammad Ali Trophy, sondern auch um den WM-Titel der IBF, den aktuell Dorticos inne hat.

Bevor die beiden Boxer in einem Fernsehstudio und ohne Publikum in den Ring steigen, will zunächst der deutsche Nachwuchs sein Können präsentieren. So kämpfen am Abend unter anderem Leon Bunn und Sophie Alisch.

Anzeige

Hier aktualisieren.

Der Kampfabend im LIVETICKER:

+++ Es geht los +++

Der Kampfabend startet. Zunächst steigen die beiden Damen in den Ring. Sophie Alisch startet für Deutschland, Edina Kiss für Ungarn.

+++ Keine Zuschauer anwesend +++

Aufgrund der Coronapandemie sind beim Kampfabend in München keine Zuschauer zugelassen. Austragungsort ist ein Fernsehstudio der Plazamedia GmbH, einem der führenden TV-Sport-Produzenten mit Sitz in Ismaning bei München.

+++ Diese Kämpfe stehen an +++

Federgewicht - 8 Runden

Sophie Alisch - Edina Kiss

Supermittelgewicht - 8 Runden

Leon Bunn - Timo Laine

Mittelgewicht, 10 Runden, IBF Europa Titel

Denis Radovan - Robert Talarek

Cruisergewicht, 12 Runden, IBF WM-Titel/Muhammad Ali Trophy

Mairis Briedis - Yuniel Dorticos