Bühne frei für den Schwergewichtskampf des Jahres!

Anthony Joshua verteidigt am Samstag im Londoner Millennium Dome seine vier Weltmeister-Titel der WBA, IBF, WBO und IBO. Für den Schwergewichts-Kampf wurden 1000 Zuschauer zugelassen.

London gehört nach Einteilung der neuen britischen Corona-Verordnung zur Klasse zwei, die bei Indoorveranstaltungen den Einlass von 1000 Besuchern ermöglicht.

Anzeige

Der Kampf Joshua vs. Pulev und alle Vorkämpfe am Samstag ab 19 Uhr LIVE auf DAZN | ANZEIGE

Joshua trifft auf Klitschko-Bezwinger

In seinem ersten Kampf nach Ausbruch der Corona-Pandemie trifft der Engländer in einer Pflichtverteidigung auf den den Bulgaren Kubrat Pulev. Eigentlich war der Fight für Juni geplant, die Coronakrise verhinderte jedoch die Kampfnacht im Fußballstadion der Tottenham Hotspur.

Joshua, der 2017 Wladimir Klitschko in dessen letztem Fight bezwungen hatte, hatte sich im Dezember vergangenen Jahres seine Titelgürtel nach der sensationellen Niederlage gegen Andy Ruiz zurückgeholt.

Sein Gegner ist in der Boxszene kein Unbekannter. Der 39 Jahre alte Routinier war 2014 in Hamburg gegen Wladimir Klitschko angetreten und verlor durch K.o. in der fünften Runde. Es war seine einzige Niederlage in 29 Profikämpfen (14 K.o.-Siege), allerdings auch seine einzige WM-Chance.

Jetzt will er seine zweite Chance nutzen und zugleich Joshua seine zweite Niederlage beibringen.

Die Nummer eins der IBF-Weltrangliste, wird unter anderem vom deutschen Trainer Ulli Wegner auf den Kampf seines Lebens vorbereitet.

So können Sie Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Live-Ticker: SPORT1