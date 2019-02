UFC-Mittelgewichts-Champion Robert Whittaker fällt für das UFC 234 in Melbourne aus. Whittaker muss wegen einer Bauchhernie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eigentlich sollte der in Neuseeland geborene Australier gegen Kevin Gastelum den Hauptkampf absolvieren.

Wie ESPN berichtet, klagte der 28-Jährige bereits Freitag Nacht über Bauchschmerzen, die aber nicht richtig diagnostiziert wurden. Erst nachdem er zusätzlich Krämpfe bekam und sich übergeben musste, wurde er in die Klinik eingewiesen. Dort wurde eine Bauchhernie erkannt.

Der neue Hauptkampf ist nun der Fight zwischen Israel Adesannya und Anderson Silva.

Erneutes Pech für Whittaker

Für Whittaker ist es nicht das erste Mal, dass er seine australischen Fans enttäuschen muss. Bereits im Feburar 2018 musste er wegen einer Staphylokokkeninfektion im Bauchbereich kurzfristig einen Kampf gegen Luke Rockhold in Perth absagen.

Dabei hätte der aktuelle Kampf gegen Gastelum das Highlight der Show werden sollen. Bereits acht Minuten nachdem die Titelverteidigung in seinem Heimatland angekündigt wurde, war die Show ausverkauft.

Nun bleibt den Fans nur, sich auf den neuen Hauptkampf zu freuen und ihrem Star gute Besserung zu wünschen.