Tragische Nachrichten von Conor McGregor: Der irische MMA-Kämpfer trauert um seine Tante, die offenbar an dem Coronavirus gestorben ist.

"Meine arme, kleine, freundliche Tante. Die Schwester meiner Mutter. Dieses dumme verdammte Virus. Was zur Hölle passiert hier?", schrieb der 31-Jährige in einem emotionalen Post bei Instagram.

Er habe per Telefon von dem Todesfall in der Familie erfahren, als er sich auf einen Auftritt in einer morgendlichen Talk-Show in den USA vorbereitete.

Nach dem Anruf sei es ihm aber nicht mehr möglich gewesen, vor die Kameras zu treten. Stattdessen entschied er sich für einen spontanen Familienausflug.

McGregor schickt Gruß in sein Heimatland

"Ich habe meine Familie nach Bull Island gebracht. Habe auf das Meer hinausgeschaut, tief durchgeatmet. Danke, verdammt noch mal. Herr, danke dir", schrieb der ehemalige UFC-Champion.

Zuvor hatte der berühmt-berüchtigte McGregor sein Heimatland Irland für den Umgang mit dem Coronavirus gelobt, ebenfalls auf Instagram: "Irland du bist ein unglaubliches, unglaubliches Land. Ich glaube, wir haben dieses Virus eingedämmt."

Man sei noch nicht am Ziel angekommen, aber "wir sind auf einem guten Weg."

Am frühen Samstagmorgen wurden in Irland 90 bestätigte Corona-Fälle und ein Todesfall vermeldet.