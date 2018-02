Bei der WWE-Show Monday Night RAW spielt er die Rolle eines recht wehleidigen Jungstars. Doch die Verletzungsprobleme von Jason Jordan sind real.

Der 29-Jährige fällt nach einer Nacken-OP für unbestimmte Zeit aus. Und es kursieren beunruhigende Berichte über seinen Gesundheitszustand.

Schwere Symptome? Ehefrau widerspricht

Jordan hätte "eine Nackenwirbelverletzung, die spürbare Schmerzen verursacht hat und auf konservativem Wege nicht zu behandeln war", zitiert WWE ihren Arzt Joseph Maroon. Maroon habe daher einen "minimal-invasiven Eingriff" vorgenommen, um den Druck auf den Nerv zu mindern.

Wie lange Jordan ausfallen wird: ungewiss. Wie ernsthaft er wirklich verletzt ist: Dazu gibt es widersprüchliche Angaben.

Der Wrestling Observer gab am Dienstag Berichte wider, dass Jordan sehr ernsthafte Symptome zeige: Er hätte Probleme, Gegenstände mit den Händen zu greifen. Sein Nacken sei in "wirklich schlechter Verfassung", die Berichte erinnerten an den Zustand von WWE-Legende Edge vor dessen erster schwerer Nacken-OP, die ihn über ein Jahr außer Gefecht gesetzt hatte. Letztlich musste Edge seine Karriere früh beenden.

Jordans Ehefrau April Everhart allerdings meldete sich am Dienstag mit einer anderen Darstellung zu Wort: Jordans Verletzung sei "minderschwer", er arbeite an einem schnellen Comeback - und alles andere, was im Netz zu lesen sei, seien "Fake News".

WWE baut Jason Jordan groß auf

Die Zwangspause kommt für Jordan auf jeden Fall zur Unzeit, gerade hat WWE die "Road to WrestleMania" eingeläutet und Jordan ist inmitten eines großen "Pushs", er spielt in der Hochsaison eine übergeordnete Rolle im Programm. Er wird seit dem vergangenen Jahr bei Monday Night RAW als Erbe von WWE-Hall-of-Famer Kurt Angle aufgebaut - dessen Sohn er bei WWE auch spielt.

Dem Wrestling Observer zufolge sollte Jordan eigentlich sechster Teilnehmer im Hauptkampf der kommenden Großveranstaltung Elimination Chamber sein.

Jordans Verletzung wurde zuletzt in seine WWE-Storyline mit Partner Seth Rollins eingebaut, Jordan und Rollins verloren deswegen beim Royal Rumble die RAW Tag Team Titles an Sheamus und Cesaro. In der jüngsten RAW-Ausgabe verhinderte ein unbedachter Eingriff Jordans, dass Rollins sich mit Ersatzmann Roman Reigns die Titel zurückholte.