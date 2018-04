Er ist zwei Jahre älter als der Undertaker. Er kann offenbar ebenso wenig vom Wrestling lassen. Aber er ist dort auch immer noch zu verblüffenden Dingen in der Lage.

Der frühere WCW- und WWE-Star Scott Steiner - mittlerweile 55 Jahre alt - stieg in der Nacht zum Montag mal wieder für den kleineren WWE-Konkurrenten Impact in den Ring. Und er sorgte beim Pay Per View Redemption in Orlando für ein Highlight des Abends.

Scott Steiner zeigt den Frankensteiner

In seinem Match mit Eli Drake gegen die Impact Tag Team Champions LAX - gemanaget vom alten WCW-Weggefährten Konnan - packte "Big Poppa Pumpe seine spektakulärste Aktion von einst aus: den Frankensteiner vom obersten Seil.

Letztlich gewannen Steiner und Drake dann auch ihr Match und damit die Gürtel.

Blutbad und überraschendes Ende

Eine Niederlage steckte eine andere Legende ein, die bei Redemption im Einsatz war: Tommy Dreamer steckte in einem brutalen Hardcore-Match mit Eddie Edwards und Moose gegen Sami Callihan und das Tag Team OVE den Pinfall ein.

Nach dem Kampf gab es weitere heftige Szenen, als Edwards seinen Erzfeind Callihan mit einem mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger und einem Kendostab blutig prügelte - und dann auch versehentlich seine Frau Alisha mit dem Kendostab traf, als sie ihn beruhigen wollte.

Eine Überraschung gab es im Hauptkampf, in dem World Champion Austin Aries auf die beiden maskierten "Luchadores" Fenix und Pentagon Jr. aus der Liga Lucha Underground traf.

Pentagon Jr. gewann mit dem Pentagon Driver gegen Aries unerwartet den Kampf und den wichtigsten Impact-Gürtel.

Die Ergebnisse von Impact Redemption:

Aerostar besiegt Drago

Impact Tag Team Title Match: Eli Drake und Scott Steiner besiegen LAX (c) - TITELWECHSEL!

Brain Cage besiegt Dezmond Xavier, DJ Z, El Hijo del Fantasma, Taiji Ishimori, Trevor Lee

Taya Valkyrie besiegt Kiera Hogan

X-Division Title Match: Matt Sydal (c) besiegt Petry Williams

OVE & Sami Callihan besiegen Eddie Edwards, Moose & Tommy Dreamer

Knockouts Title Match: Allie (c) besiegt Su Yung

Impact World Title Match: Pentagon Jr. besiegt Austin Aries (c), Fenix - TITELWECHSEL!