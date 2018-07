Der RAW-Kader der Wrestling-Liga WWE hat zwei Verletzungsfälle zu beklagen.

Wie die Promotion auf ihrer Homepage verkündete, müssen Tag-Team-Champion Bray Wyatt und Ruby Riott, die Anführerin der Gruppierung Riott Squad, eine Zwangspause einlegen.

Wyatt sei am Freitag auf dem Weg zum Flughafen in einen Autounfall verwickelt gewesen und habe sich in einem Krankenhaus in Tampa behandeln lassen müssen. Er verpasste deswegen die Shows am Wochenende und die dieswöchige Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW.

Riott fällt aus, weil sie sich bei einer Show am Wochenende am linken Knie verletzt hat. Eine Computer-Tomographie solle Klarheit über die Schwere der Blessur bringen. Wie lange WWE auf die beiden verzichten muss, ist noch unklar.