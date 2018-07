Die Wrestling-Liga WWE trauert um einen prägenden Bösewicht ihrer ersten globalen Boom-Ära: Nikolai Volkoff ist tot.

Volkoff spielte in den achtziger Jahren in der damaligen World Wrestling Federation (WWF) den bösen Russen, bei der ersten WrestleMania 1985 mimte er zusammen mit dem Iron Sheik ein amerikafeindliches Duo, das bei dem historischen Anlass die Tag-Team-Titel der Liga gegen die Publikumslieblinge Mike Rotundo und Barry Windham (The U.S. Express) gewann.

Volkoff war der böse Russe der WWF

Tatsächlich hieß Volkoff in Wahrheit Josip Nikolai Peruzovic und stammte aus dem heutigen Kroatien. 1967 nutzte er einen Gewichtheberwettbewerb in Wien, um aus dem kommunistischen Jugoslawien nach Kanada zu emigrieren.

Volkoff wurde als Wrestler entdeckt und trat 1968 zum ersten Mal für die damalige WWWF an, damals noch als "Bepo Mongol". Seinen späteren Charakter führte er 1974 bei der WWWF ein und bestritt Fehden gegen die Liga-Aushängeschilder Bruno Sammartino und Bob Backlund.

Im Jahr 1984 kehrte er nach zwischenzeitlicher Abwesenheit zur aufstrebenden WWF zurück und überzeichnete seinen Schurkencharakter nun noch weiter: Er sang vor seinen Matches die sowjetische Nationalhymne und spuckte bei seiner Vorstellung symbolisch auf die USA.

Er agierte in dieser Zeit als Einzelwrestler und in der Tag-Team-Szene, erst mit dem Sheik, dann als "The Bolsheviks" mit Boris Zhukov (der in Wahrheit Amerikaner war). Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde Volkoff zum Publikumsliebling, zuletzt war er 1994/95 Teil der Million Dollar Corporation um den legendären "Million Dollar Man" Ted DiBiase.

Seit 2005 in der WWE Hall of Fame

2005 zog Volkoff in die WWE Hall of Fame ein und bestritt immer mal wieder Gastauftritte, 2014 sang er auch noch einmal für den als Charakter ähnlich angelegten Rusev die sowjetische Hymne.

Volkoff lebte auf einer Farm in Maryland, zuletzt war er wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus, das er kurz vor seinem Tod aber noch verlassen hatte. Er wurde 70 Jahre alt.