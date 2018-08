Der WWE SummerSlam 2018 ist Geschichte, die nächste Großveranstaltung wirft schon ihre Schatten voraus.

Die ersten beiden Matches für Hell in a Cell 2018 in San Antonio am 16. September sind schon bekannt gegeben worden, weitere dürften bald folgen - mindestens ein Kampf wird in der Konstruktion stattfinden, die dem Event ihren Namen gegeben hat: einem gigantischen Stahlkäfig, der den Ring von der Seite und auch von oben umschließt.

SPORT1 hatte alle Infos zur Show - und wie sie für die Fans in Deutschland im TV und im Stream zu verfolgen ist.

Die Match-Card von WWE Hell in a Cell 2018:

WWE Title Match: AJ Styles (c) vs. Samoa Joe

Daniel Bryan & Brie Bella vs. The Miz & Maryse

Uhrzeit, TV- und Livestream-Infos:

WWE Hell in a Cell 2018 beginnt in der Nacht zum Montag, den 17. September, ab 1 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung ist im Livestream auf dem WWE Network und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show läuft ab 0 Uhr im Network, ab 0.30 Uhr bei Sky.