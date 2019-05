Die WWE-Stars sind in diesen Tagen auf Deutschland-Tour - im Herbst kommen sie wieder.

Wie die Liga mitteilte, gastiert sie zwischen dem 13. und 16. November in vier Städten, sie rückt dann mit dem RAW-Kader an, Stand jetzt angeführt von Universal Champion Seth Rollins.

Tickets sind ab dem 18. Mai via Eventim und Ticketmaster verfügbar.

Die genauen Termine der WWE-Deutschland-Tour im November 2019:

13. November: Erfurt, Messehalle

14. November: Mannheim, SAP Arena

15. November: Regensburg, Donau Arena

16. November: Düsseldorf, ISS Dome

Auch in Österreich und der Schweiz gibt es Tour-Termi: Am 11. November ist der SmackDown-Kader um Roman Reigns in der Stadthalle in Wien, am 13. im Züricher Hallenstadion.