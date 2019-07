WWE-Star Jeff Hardy, der akutell wegen einer Verletzung pausiert, ist wegen "öffentlicher Trunkenheit" verhaftet worden.

Wie das Promi-Portal TMZ berichtete, wurde der 41-Jährige am Samstag im Küsten-Urlaubsort Myrtle Beach in South Carolina in Gewahrsam genommen - und veröffentlichte den "Mugshot", den die örtliche Polizei von dem früheren World Champion der Showkampf-Liga aufgenommen hat.

Nähere Hintergründe sind nicht bekannt, nur dass Hardy schon wieder auf freiem Fuß ist, die Kaution soll unter 200 Dollar gelegen haben.

Jeff Hardy saß 2011 im Gefängnis

Hardy pausiert seit Ende April aufgrund einer langwierigen Knieverletzung, die ihn sechs bis neun Monate außer Gefecht setzen dürfte. Kurz vor dem Rückschlag hatte er das legendäre Tag Team "The Hardy Boyz" mit seinem älteren Bruder Matt Hardy vereint und die Tag-Team-Titel der Dienstags-TV-Show SmackDown Live gewonnen. Die Hardys mussten ihre Gürtel dann abtreten.

Jeff Hardy war in der Vergangenheit mehrmals aufgrund von Alkohol- und Drogenvergehen mit dem Gesetz in Konflikt: 2011 wurde er wegen des Besitzes von Kokain und anderer illegaler oder verschreibungspflichtiger Substanzen zu einer 30-tägigen Gefängisstrafe verurteilt, 2018 musste er wegen Alkohols am Steuer Sozialstunden ableisten.