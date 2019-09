Dwayne "The Rock" Johnson kehrt zu SmackDown zurück.

Bei der WWE Smackdown-Premiere auf FOX wird niemand Geringeres als der Wrestling-Superstar sein Comeback feiern.

Bereits seit einger Zeit wurde darüber diskutiert, dass die WWE daran arbeitet, das einstige Zugpferd wieder in die Show zurückzubringen. Allerdings hatte der Wrestling Observer Newsletter vor kurzem noch verkündet, dass sich die WWE und Johnson nicht auf eine Übereinkunft einigen konnten.

"The Rock" kehrt zu SmackDown zurück

Nun ist man also doch zusammen gekommen und "The Rock" scheint es kaum erwarten zu können, endlich wieder dorthin zurückzukehren, wo seine Karriere begonnen hat.

"ENDLICH...Ich kehre heim in mein WWE-Universum" überraschte er seine Fans per Twitter mit seinem Comeback.

Auftritte zahlreicher Stars

Neben Johnson treten auch noch zahlreiche weitere Superstars beim SmackDown-Special zum 20. Geburtstag auf. Brock Lesnar kämpft gegen WWE-Champion Kofi Kingston. Dazu stehen die RAW Women's Champion Becky Lynch und Charlotte Flair den SmackDown Women's Champion Bayley und Sasha Banks gegenüber.

Aber nicht nur aktuelle Stars verleihen der Veranstaltung im Staples Center in Los Angeles Glanz. Es sind auch noch einige Legenden und Hall of Famers anwesend. So werden unter anderem Hulk Hogan, Sting und Rick Flair Auftritte haben.