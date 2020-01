WWE-Topstar Roman Reigns hat einen erfolgreichen Jahresabschluss gefeiert.

In einem während der Sendung "Fox's New Year's Eve with Seve Harvey: Live from Times Square" ausgestrahlten Match besiegte der Superstar der weltgrößten Wrestling-Liga Dolph Ziggler mit dem Spear.

Als Gast-Ringsprecherin fungierte dabei die bekannte US-Moderatorin Maria Menounos, die ebenfalls bereits Wrestling-Matches für WWE bestritten hat. Wie Reigns war auch die griechisch-stämmige Menounos an Krebs erkrankt, 2017 litt sie an einem Gehirntumor.

Reigns musste von Oktober 2018 bis Februar 2019 wegen einer Leukämie-Erkrankung pausieren, in einem von WWE veröffentlichten Interview richtete er nach seinem Match gegen Ziggler eine bewegende Botschaft an die Fans der Showkampf-Liga.

Reigns bedankt sich bei Fans

"Mein Leben würde ohne euch nicht so sein. Ich muss mich bei vielen Leuten bedanken. Die Fans nehmen sich Zeit für uns und geben dafür ihr hart verdientes Geld trotz ihrem vollen Tagesablauf aus", erklärte Reigns. "Ihr seid die leidenschaftlichsten Fans der ganzen Welt und ich wäre ohne euch euch nicht in der Position, in der ich jetzt bin."

Reigns ließ in der Ansprache auch seinen WWE-Charakter außen vor und wandte sich mit seinem echten Namen Joe Anoa'i an die Zuhörer. "Die Motivation und Anfeuerung der Fans hat Joe geholfen. Das hat mir Sicherheit gegeben und mir erlaubt, gesund zu werden. Dadurch konnte ich zurück zu meinem Arbeitgeber kehren und mein Leben wieder normal gestalten."

Reigns hielt vor seiner Krebserkrankung dreimal die WWE und einmal die Universal Championship, seit seiner Rückkehr wartet er auf einen großen Titel.