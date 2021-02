Die WWE kann wohl hochkarätigen Zuwachs in ihrer Frauen Divison verzeichnen. Laut einem Bericht des gut informierten PWInsiders unteschrieb Taya Valkyrie einen Vertrag bei der größten Wrestlingliga der Welt.

Die 36-Jährige steht bereits seit 2010 im Ring und unterschrieb bereits im Oktober 2011 einen Vertrag in der WWE. Nach kurzer Zeit und ohne einen TV-Auftritt absolviert zu haben kehrte sich in die Independent Szene zurück.

Dort machte sie sich in den darauffolgenden Jahren einen Namen und wurde insbesondere durch ihre Zeit bei Impact! Wrestling (früher: TNA) zum Star in der Wrestlingszene. Mit 377 Tagen wurde sie zum längsten Knockouts Champion in der Geschichte der Liga. Zudem trat sie bei Lucha Underground und diversen Ligen Mexikos – wo sie derzeitig sogar noch einen Titel hält – an.

Valkyrie, gebürtig Kira Reneé Forster, ist mit WWE Raw Star John Morrison verheiratet.

Weitere Wrestler unterschreiben bei WWE

Erst neulich hatte die WWE mit Harlem Bravado, Blake Christian und Christian Casanova Berichten zufolge drei bekannte Wrestler aus der Independent Szene verpflichtet. Christian ist durch seine Auftritte bei Impact! Wrestling und NJPW Strong bekannt. Casanova war für GCW aktiv und hält derzeitig Titel in zwei weiteren Ligen. Bravado machte sich bei Ring of Honor, Impact! und in der von WWE gekauften Liga Evolve, einen Namen.

Alle Neuankömmlinge werden ihr Training am 23.Februar im WWE Performance Center aufnehmen. Mit dabei wird dann auch der am Sonntag bei NXT Takeover debütierte LA Knight (ehemals Eli Drake) sein.