Es war eine unvermutete Story-Wendung bei WWE - die von der Realität erzwungen wurde.

Lacey Evans, die in der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW eine Schwangerschaft enthüllte, erwartetet tatsächlich ein Baby. Die Planungen, die die Wrestling-Liga für die Veranstaltung No Escape (Elimination Chamber) und darüber hinaus mit der 30-Jährigen hatte, sind damit erstmal hinfällig.

Lacey Evans nicht wirklich von Ric Flair schwanger

Bei RAW wurde die Schwangerschaft so hingestellt, als wäre sie Produkt der Liebesaffäre, die Evans mit der 71 Jahre alten Ringlegende Ric Flair zu haben scheint. Tatsächlich ist diese Beziehung aber reine Fiktion und Story-Vehikel für Evans' Fehde mit Rics Tochter Charlotte Flair.

Im wahren Leben ist Evans (bürgerlich: Macey Estrella-Kadlec) seit ihrem 19. Lebensjahr mit ihrer Jugendliebe Alfonso verheiratet. Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind nach Tochter Summer, die im vergangenen Jahr bereits eine Rolle in Evans' Fehde mit Sasha Banks bei der Freitagsshow SmackDown gespielt hatte.

Die in Georgia geborene Evans stammt aus schwierigen Familienverhältnissen, sie wuchs in Armut mit einem drogenabhängigen Vater auf, der an einer Überdosis starb, bevor Evans 2016 bei WWE unterschrieb. Evans war vor ihrer Ringkarriere Militärpolizistin und zog nebenbei mit ihrem Mann eine Baufirma auf.

WWE soll große Pläne mit Evans haben

Seit Jahren wird berichtet, dass WWE Evans groß herausbringen will, vor allem auch wegen des Vermarkungspotenzials ihrer besonderen persönlichen Geschichte. Kritiker monieren jedoch, dass ihre Leistungen im Ring diesen Erwartungen bislang noch nicht gerecht geworden sind.

Die Story mit den Flairs ist nichtsdestotrotz als Versuch zu lesen, Evans als Star zu etablieren, für den Pay Per View am Sonntag war ein Damentitelmatch gegen Asuka geplant gewesen, das Evans sich auf krummen Weg gegen Charlotte verdient hatte - und womöglich auch gewonnen hätte.

Nun muss das Match abgesagt werden (und geht ersatzweise womöglich an Evans' Partnerin Peyton Royce), auch ein potenzielles Match bei der Supershow WrestleMania 37 im April ist vom Tisch. Gerade aber auch weil Evans' Schwangerschaft gut in die Story mit Ric Flair hineinpasst, ist tendenziell zu erwarten, dass Evans nach ihrer Babypause dort wieder anfängt, wo sie aufgehört hat.