Eine der größten Legenden der Wrestling-Geschichte hat einem großen WWE-Match noch einmal zusätzliche Würze gegeben.

Der "Heartbreak Kid" Shawn Michaels, heute hinter den Kulissen des NXT-Kaders aktiv, hatte diesmal auch vor der Kamera einen kleinen Auftritt mit großer Wirkung: Er schob eine Leiter in den Ring, als dort die beiden Aspiranten um den Cruiserweight-Titel der Liga standen - und signalisierte damit, dass ihr anstehender Titelkampf ein Leitermatch wird.

Shawn Michaels verfügt ein Leitermatch

Der Ire Devlin - an diesem Abend siegreich gegen den Japaner KUSHIDA - hatte sich den Titel zu Beginn des vergangenen Jahres geholt, konnte ihn dann jedoch wegen der Pandemie lange nicht in den USA verteidigen. In der Zwischenzeit wurde der Titel dort neu vergeben und von Escobar gewonnen. Die Frage, wer nun der wahre Champion ist, wird nun bei TakeOver: Stand and Deliver geklärt, einem zweitägigen NXT-Special in der Woche vor WrestleMania 37.

Die Konstellation erinnert an Michaels' Leitermatch bei WrestleMania X gegen Razor Ramon 1994: Auch damals hingen zwei Intercontinental-Gürtel über dem Ring, weil Michaels seinen wegen einer Suspendierung verloren hatte, das aber nicht hatte anerkennen wollen.

Dass Michaels nun sein Gewicht - und das des legendären Showdowns mit Ramon, das seinerzeit zur Definition der Matchart wurde - in die Wagschale wirft, steigert noch einmal die Erwartungshaltung an das Match.

Adam Cole & Kyle O‘Reilly treffen aufeinander

Die Auseinandersetzung der langfristigen Freunde Adam Cole und Kyle O’Reilly ging in die nächste Runde. General Manager William Regal erklärte, dass beide bei NXT Takeover aufeinandertreffen. Das Match wird ein "Unsanctioned Match" ohne Regeln.

Adam Cole meinte, dass er die Undisputed Era nicht mehr benötigte und dass er angewidert davon war, dass Kyle zwei Chancen um den NXT Titel verschwendete. Kyle sei - im Gegensatz zu ihm - zufrieden ein "role player", ein Nebendarsteller, zu sein. Ohne ihn sei er und die Undisputed Era nichts.

Kyle O'Reilly entgegnete ihm, dass beide in NXT zu besseren Wrestlern wurden, Titel gewonnen haben und zu Stars wurden. Doch nur einer sei erwachsen und zu einem besseren Menschen geworden, das sei er. Adam Cole sei ein egoistischer Idiot, der seine besten Freunde für seinen eigenen Erfolg ausnutze.

In einem Web-Video, welches die Handlungen nach dem Ende der Show zeigte, kam es fast zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden ehemaligen Freunden. In dem entstandenen Wirrwarr schlug Cole dabei gar den General Manager von NXT, William Regal.

WALTER gibt In-Ring Comeback

Nachdem der österreichische Anführer der deutschsprachigen Gruppierung Imperium vergangene Woche die Rückkehr in den USA-Kader der WWE feierte, kam es diesal zu seinem ersten NXT-Match seit 2019. Aufgrund der zu großen Dominanz stoppte der Referee das Match bereits nach wenigen Sekunden.

In Abwesenheit vom Deutschen Alexander Wolfe wurden die Feierlichkeiten von WALTER, Marcel Barthel und Fabian Aichner durch Tommaso Ciampa unterbrochen. Dieser fordere WALTER zu einem Match um seinen NXT-UK-Titel bei NXT Takeover heraus. Nach anfänglicher Ablehnung wehrten die drei die Attacke von Ciampa ab und zerstörten ihn. Gleichzeitig beleidigte und provozierte WALTER Ciampa auf Deutsch und akzeptierte schlussendlich seine Herausforderung

Die weiteren Highlights:

- In einem Wortduell warf NXT Champion Finn Balor dem Herausforderer Karrion Kross vor, dass er seine Emotionen nicht unter Kontrolle habe und dass dies sein größter Schwachpunkt sei. Balor kämpfe ohne Emotionen und wenn Kross seine nicht unter Kontrolle bekäme, habe er bei ihrem Titelmatch keine Chance.

- Ember Moon und Shotzi Blackheart konnten die neueingeführten NXT Women’s Tag Team Titel erfolgreich gegen den Robert Stone Brand, bestehend aus Aliyah und Mercedes Martinez, verteidigen. Danach positionierten sich Candice LaRae und Indi Hartwell als nächste Herausforderer für die Titel.

- Nachdem Raquel Gonzalez ihr Team mit Dakota Kai zum Sieg über Zoey Stark und Io Shirai führte, beförderte sie Champion Shirai noch brutal auf das Kommentatorenpult.

- Überraschenderweise musste der NXT-Neuankömmling LA Knight (ehemals Eli Drake bei Impact) eine Niederlage gegen Bronson Reed einstecken.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 24. März 2021:

Raquel Gonzalez & Dakota Kai besiegen Zoey Stark & Io Shirai

Bronson Reed besiegt LA Knight

Karrion Kross besiegt Oney Lorcan

WALTER besiegt Drake Maverick

NXT Women’s Tag Team Titel Match: Shotzi Blackheart & Ember Moon (c) besiegen Aliyah & Mercedes Martinez

Jordan Devlin besigt KUSHIDA