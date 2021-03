Der ehemalige US-Champion Apollo Crews legt bei WWE einen Charakter-Neustart als Bösewicht hin - der bei den Fans der Wrestling-Liga für Diskussionen sorgt.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown festigte der 33-Jährige seinen "Heel Turn", den er vor zwei Wochen mit einer Attacke auf Intercontinental Champion Big E offiziell gemacht hatte - und vertiefte die neue Betonung seiner nigerianischen Herkunft.

Crews tauchte mit Stammesführer-Symbolen und zwei in Soldatenuniform gekleideten Helfern bei SmackDown auf. In einer Ansprache an Big E und das Publikum erklärte er wie schon vergangene Woche, dass es ein Fehler gewesen sei, dass er sich in Amerika hätte anpassen wollen.

Anzeige

Er schäme sich nicht mehr einer Wurzeln, er beziehe nun Stärke aus ihnen, er sei jetzt ein wahrer Afroamerikaner (ein weiterer Hieb gegen Big E), spreche mit seiner tatsächlichen Stimme und bitte nicht mehr, um das was ihm zustehe, er verlange es. Crews verlangte in diesem Sinn ein Titelmatch von Big E und drohte an, dass er ihn unterwerfen und "zu einem gebrochenen Mann" machen werde.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Apollo Crews spricht plötzlich mit Akzent

Der in Sacramento geborene Crews (bürgerlich: Sesugh Uhaa) ist tatsächlich Sohn nigerianischer Eltern, sein Auftritt erinnert an afrikanische Diktatoren oder Warlords - und führte bei Fans in sozialen Medien schnell zu Debatten, ob das neue Gimmick gelungen oder in seinem Bedienen von Afrika-Klischees eine Grenzüberschreitung ist.

Besonders gestritten wird darüber, dass Crews' "wahre Stimme" die Nachahmung eines afrikanischen Akzents ist, nachdem er zuvor perfektes Englisch gesprochen hat.

Viele Fans erinnerte das an den falschen Jamaika-Akzent, mit dem Kofi Kingston - Big Es Partner in der Gruppierung The New Day - einst bei WWE sprach, was der tatsächlich aus Ghana stammende Kingston heute selbst als Verirrung sieht.

Daniel Bryan fordert Roman Reigns, Buddy Murphy zurück

Im Hauptkampf der Show gewann Daniel Bryan ein Steel Cage Match gegen Jey Uso und verdiente sich damit ein Universal-Title-Match bei Fastlane gegen Usos Onkel Roman Reigns.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ein leicht seltsames Comeback nach wochenlanger Abwesenheit gab es derweil von Murphy, der Seth Rollins - von dem er sich in der Fehde gegen die Mysterio-Familie eigentlich schon gelöst hatte - Hilfe in dessen Auseinandersetzung mit Cesaro anbot.

Rollins zeigte Murphy allerdings die kalte Schulter und dieser verlor dann auch ein Match gegen Cesaro.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 5. März 2021:

King Corbin besiegt Montez Ford

Angelo Dawkins besiegt Sami Zayn

Dominik Mysterio besiegt Chad Gable

Bianca Belair besiegt Shayna Baszler

Cesaro besiegt Murphy

Steel Cage Match: Daniel Bryan besiegt Jey Uso