Ein alter Bekannter als neuer Rivale des Champions: Das Titelgeschehen bei WWE ist am Abend nach WrestleMania Backlash in eine überraschende neue Richtung abgebogen.

In der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW sprach WWE-Champion Bobby Lashley nach seinem Sieg über Braun Strowman und Drew McIntyre am Sonntag eine offene Herausforderung aus. Ex-Titelträger Kofi Kingston beantwortete sie und feierte einen Sieg über den "All Mighty" - mit etwas Hilfe, allerdings.

Cesaro rüttelt bei WrestleMania Backlash an Roman Reigns' WWE-Thron - Ende oder Anfang? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die neue Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Anzeige

Bobby Lashley mit offener Herausforderung

Lashley und Manager MVP (Montel Vontavious Porter) eröffneten die Show mit einer Siegesfeier, bei der Lashley von Hostessen umringt war - und verkündeten dann ihre offene Herausforderung, von der sich zeigte, dass sie mehrere Haken hatte.

Als McIntyre - bei Backlash der moralische Sieger, weil er die entscheidende Aktion gegen Strowman anbrachte, ehe Lashley ihm den Pin "stahl" - die Herausforderung nämlich annehmen wollte, meinte MVP, dass die Herausforderung für alle außer McIntyre und Strowman gelte. Es sei Zeit für neue Gesichter und McIntyre hätte sich hinten anzustellen (Warum MVP vor seiner WWE-Karriere neun Jahre im Gefängnis saß).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Für den Rest der Show wurde dann offen gelassen, wer Lashley gegenübertreten würde, auch alle Sieger der folgenden Männer-Matches wurden als potenzielle Gegner ins Gespräch gebracht.

Letztlich entpuppte sich dann Kingston als derjenige welcher, bekam aber erstmal den zweiten Haken der Herausforderung serviert.

Drew McIntyre verhilft Kofi Kingston zum Sieg

Während Kingston erst noch annahm, eine Chance zu bekommen, sich den 2019 extrem unrühmlich gegen Brock Lesnar verlorenen Titel zurückholen zu können, teilte MVP erst kurz vor Matchbeginn mit, dass er nie gesagt hätte, dass es um den Titel gehen würde.

Kingston - zuvor noch siegreich über seinen alten Rivalen Randy Orton - wollte dennoch die Gelegenheit nutzen, sich mit einem Sieg für ein richtiges Titelmatch zu empfehlen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Das gelang ihm dann einerseits, andererseits bekam er dabei Hilfe sowohl von New-Day-Partner Xavier Woods, der Muskelpaket Lashley mehrfach ablenkte, als auch von McIntyre, der einen Eingriff von MVP unterband und Lashley letztlich selbst mit dem Gehstock von MVP schlug. Kingston rollte Lashley dann ein und pinnte ihn.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Während Lashley geschockt reagierte, jubelte Kingston mit Woods und McIntyre. Mit Blick darauf, wie glücklich sein Sieg daherkam und dass am Ende eher McIntyre die Hauptrolle gespielt hat, muss sich jedoch zeigen, ob Kingston nun wirklich als ernsthafte Bedrohung für Lashleys Titel dargestellt werden wird.

Die weiteren Highlights:

- Nach ihrem emotionalen Tag-Team-Titelgewinn bei SmackDown verteidigten Natalya und Tamina die Gürtel gegen die entthronten Nia Jax und Shayna Baszler - mit ungebetener Hilfe der unheimlichen Alexa Bliss. Bliss, die sich Jax' Gefährten Reginald als Opfer ihrer übernatürlichen Spielchen ausgeguckt zu haben scheint, verwirrte Jax und Baszler, indem sie anscheinend eine Pyro-Explosion in Reginalds Nähe auslöste - was Natalya die Gelegenheit gab, Baszler mit der Hart Attack zu pinnen (Darum vergossen Natalya und Tamina bei SmackDown echte Tränen).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- In einem Rückmatch der Backlash-Kickoff-Show traf US Champion Sheamus noch einmal auf Ricochet, der sich am Vorabend sein Outfit unter den Nagel gerissen hatte und sich vor dem Match auch noch über Sheamus lustig machte. In einem rund 15-minütigen Match bekam der als stark unterbewertet geltende Ricochet die Gelegenheit, viel zu zeigen - musste sich am Ende aber doch dem Brogue Kick beugen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- In einem Match der unterlegenen Gegnerinnen von RAW-Damenchampion Rhea Ripley besiegte Asuka ihre alte Rivalin Charlotte Flair - und trat damit dem Eindruck entgegen, dass sie raus ist aus dem Titelrennen, nachdem sie bei Backlash von Ripley gepinnt worden war.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Zur Erleichterung aller tauchte der bei Backlash vermeintlich von den Zombie-Lumberjacks gefressene John Morrison bei RAW wieder auf - während sein Partner The Miz, der dasselbe Schicksal erlitten zu haben schien, verschollen blieb. Morrison meinte, dass Miz nach dem vergangenen Abend nicht mehr derselbe sei, der er war. Er widmete sein folgendes Match gegen Damian Priest seinem Andenken. Der Kampf gegen den "Archer of Infamy", diesmal ein "richtiges" Lumberjack Match mit eindeutig lebendigen Wrestlerinnen und Wrestlern, die den Ring umgaben, ging jedoch am Ende an Priest (Diese Wrestler spielten bei WrestleMania Backlash die Zombies).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 17. Mai 2021:

AJ Styles besiegt Elias durch Disqualifikation

Angel Garza besiegt Drew Gulak

Kofi Kingston besiegt Randy Orton

WWE Women's Tag Team Title Match: Natalya & Tamina (c) besiegen Nia Jax & Shayna Baszler

Non Title Match: Sheamus besiegt Ricochet

Asuka besiegt Charlotte Flair

Lumberjack Match: Damien Priest besiegt John Morrison

Non Title Match: Kofi Kingston besiegt Bobby Lashley