Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) hat ihre Ambitionen auf Gold bei der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) eindrucksvoll untermauert.

Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften siegte die 32-Jährige auf dem Nürnberger Hauptmarkt mit starken 20,06 m vor Alina Kenzel (18,21) und Vorjahressiegerin Sara Gambetta (17,79) und holte sich bereits ihren sechsten nationalen Titel.

Für Schwanitz war es der erste 20-Meter-Stoß seit ihrer Babypause. Im vergangenen Juli hatte sie Zwillinge zur Welt gebracht und startete erstmals seit den deutschen Hallenmeisterschaften 2017 in Leipzig wieder bei nationalen Titelkämpfen.

Schwanitz winkt historischer Titel-Hattrick

Bei den Europameisterschaften könnte Schwanitz als erste Kugelstoßerin einen historischen Titel-Hattrick schaffen und zum dritten Mal in Serie Gold gewinnen. Mit den 20,06 m baute sie ihre Führung in der europäischen Jahresbestenliste deutlich aus.

Am Donnerstag hatte sie beim Diamond-League-Meeting in Monaco mit 19,51 m Platz drei belegt. Bei ihrem ersten Saison-Auftritt in der "Königsklasse" der Leichtathletik in Rabat/Marokko am vergangenen Freitag siegte sie sogar (19,40).