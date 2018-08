Christina Schwanitz hat beim letzten Kugelstoß-Wettbewerb der Diamond-League-Saison in Brüssel Platz drei belegt.

Die 32-Jährige musste sich auf dem Grote Markt im Zentrum der belgischen Hauptstadt mit 19,50 m der amtierenden Weltmeisterin Gong Lijiao (China/19,83) und der Amerikanerin Raven Saunders (19,64) geschlagen geben.

Für Gong war es der dritte Saisonsieg. Schwanitz war als Gesamtführende zum Finale gereist, dort entscheidet allerdings die Tagesplatzierung über die 50.000 Dollar Preisgeld für den Disziplinsieg.

Das eigentliche Meeting in Brüssel findet am Freitag statt, Teil eins der Saisonfinale wird am Donnerstag in Zürich ausgetragen.