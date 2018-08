Drei junge Italiener sind wegen des Angriffes auf die Diskuswerferin Daisy Osakue in Moncalieri angezeigt worden. Dies berichteten italienische Medien am Donnerstagabend.

Die Jugendlichen aus der norditalienischen Region Piemont hatten die in Turin geborene Sportlerin mit nigerianischem Migrationshintergrund in der Nacht zum Montag von ihrem Auto aus mit Eiern beworfen und am Auge verletzt.

Die Männer wurden aufgrund ihres Fahrzeuges, das von den Opfern beschrieben worden war, und Aufnahmen von Videoüberwachungsanlagen identifiziert.

Osakue bangt nach Angriff um EM-Teilnahme

Ob Osakue an der EM in Berlin (6. bis 12. August) teilnehmen kann, ist noch offen.

Italiens Sportler und Sportfunktionäre hatten empört auf den Angriff reagiert. Der Präsident des italienischen Olympia-Komitees CONI, Giovanni Malago, verurteilte den Vorgang und rief zu einer Anti-Rassismus-Kampagne auf. Der italienische Innenminister Matteo Salvini schloss jedoch aus, dass der Hintergrund des Angriffs Rassismus sei.