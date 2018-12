vergrößernverkleinern Aus nach drei Versuchen - die Leichtathletik-EM in Berlin wurde für Christoph Harting zum Debakel © Getty Images

Für Christoph Harting bleibt die Leichtathletik-EM in Berlin nach dem Aus in der Qualifikation in schlechter Erinnerung. Der Olympiasieger gesteht Fehler ein.