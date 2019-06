vergrößernverkleinern Malaika Mihambo landete in Rom bei 7,07 Metern © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Weitspringerin Malaika Mihambo ist beim Diamond-League-Meeting in Rom nicht zu schlagen. Sie springt so weit, wie bisher keine andere in diesem Jahr.