US-Sprinter Christian Coleman ist in diesem Jahr bisher der schnellste Mann der Welt. Der 23-Jährige lief beim Meeting in Stanford/Kalifornien die 100 m in 9,81 Sekunden und unterbot damit seine eigene vor drei Wochen in Oslo aufgestellte Weltjahresbestzeit um vier Hundertstelsekunden. Der Weltrekord des achtmaligen Olympiasiegers Usain Bolt steht bei 9,58 Sekunden.

Coleman kündigte auf dem Weg zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (28. September bis 6. Oktober) weitere Großtaten an.

"Es gibt immer noch Raum für Verbesserungen", sagte er: "Jetzt gehen wir zurück an die Arbeit, damit wir beim nächsten Mal wieder bereit sind." In der Hauptstadt von Katar müsse er schließlich "etwas wirklich Gutes" liefern, um den WM-Titel zu gewinnen.

Bei der WM 2017 hatte Coleman noch Platz zwei hinter seinem Landsmann Justin Gatlin belegt. In Stanford wurde Gatlin in 9,87 Zweiter vor dem Briten Zharnel Hughes in 9,97.