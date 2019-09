Beim Hochsprung überspringen die Athleten mühelos ihre eigene Körpergröße und bieten den Zuschauern damit spektakuläre Bilder.

Allerdings hat diese Disziplin ihre Wurzeln nicht in der Antike, sondern wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts in England entwickelt. Von da an verbreitete sie sich aber in Windeseile quer über den Globus. Daher stand sie 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit bereits im Wettkampfprogramm und ist seitdem nicht mehr wegzudenken.

Allerdings hat sich die Disziplin seitdem eklatant verändert.

Die aktuellen Weltrekorde im Hochsprung

Männer: 2,45m, Javier Sotomayor (Kuba), aufgestellt am 27.07.1993 in Salamanca

Frauen: 2,09m, Stefka Kostadinowa (Bulgarien), aufgestellt am 30.08.1987 in Rom

Stefka Kostadinova feiert ihren Weltrekordsprung in Rom © Getty Images

Meilensteine in der Entwicklung des Weltrekordes

Erster Sprung über 2 Meter: Der erste 2-Meter-Sprung ist schon über 100 Jahre alt. Am 18. Mai 1912 sprang der US-Amerikaner George Horine in Palo Alto über diese Höhe und stellte damit den ersten von der IAAF offiziell anerkannten Weltrekord auf. Diese Bestmarke hatte bis 1914 Bestand.

Erster Rollsprung: Die Anfangszeit des Hochsprungs war vom Hocksprung und den ihn ablösenden Schersprung dominiert. George Horine erfand um die Jahrhundertwende den Rollsprung, der dann bis in die 1950er der überwiegend verwendete Sprungstil war. Die erste weibliche 2-Meter-Springerin Rosemarie Ackermann (damalige DDR/1977) benutzte den Rollsprung (auch Straddle genannt) noch bis weit in die 1970er.

Erster Flop: Heute dominiert der nach dem Erfinder Dick Fosbury benannte Fosbury-Flop die Hochsprungwelt. Der US-Amerikaner überraschte mit seinem Sprungstil bei den Olympischen Spielen 1968 die Konkurrenz und holte überlegen die Goldmedaille. Es war das erste Mal, dass ein Springer die Latte auf dem Rücken überquerte. Auch die Deutsche Ulrike Mayfahrt sprang bei ihrem Überraschungserfolg bei den Olympischen Spielen 1972 in München den Flop.

Der Flop wird auch noch in Speedflop und Powerflop unterschieden. Je nach Variante kommt die Sprunghöhe eher über die Anlaufgeschwindigkeit oder die Absprungstärke.

Größter Unterschied zwischen Körpergröße und Sprunghöhe: Der US-Amerikaner Franklin Jacobs überquerte bei 1,73m Körpergröße 1978 die Latte in einer Höhe von 2,32m. die Differenz von 59 Zentimeter ist der bis heute gültige Rekord. 2005 zog der Schwede Stefan Holm bei einer Körpergröße von 1,81m nach und übersprang 2,40m.

Bei den Frauen wird die Bestmarke von Antonietta Di Martino gehalten. 2011 überquerte die 1,69m große Italienerin 2,04m. Dies gelang ihr allerdings in der Halle. Im Freien liegt ihre Rekordhöhe bei 2,03m.

Allgemein Wissenswertes zum Hochsprung