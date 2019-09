Der kenianische Langstreckenläufer Geoffrey Kamworor hat einen Weltrekord im Halbmarathon aufgestellt.

Der dreimalige Einzel-Weltmeister über diese Distanz siegte am Sonntag in Kopenhagen über 21,0975 km in 58:01 Minuten und blieb 17 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke seines Landsmannes Abraham Kiptum aus dem Vorjahr.

Der 26 Jahre alte Kamworor ist Trainingspartner von Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge. Kipchoge, ebenfalls Kenianer, will bei einem noch nicht exakt terminierten Versuch im Oktober die 42,195 km als erster Läufer unter der magischen Zwei-Stunden-Grenze laufen.