Auf den Wurzeln mehrtägiger Fußmärsche entstanden im 19. Jahrhundert erste Wettbewerbe im Gehen.

Nachdem zu Beginn vorwiegend extreme Langstrecken bewältigt wurden, wie beispielsweise beim Distanzgehen 1893 von Wien nach Berlin (578 Kilometer) oder der Berliner Meisterschaft 1894 über 100 Kilometer, wurde die Sportart 1906 als 1500- und 3000-Meter-Bahngehen ins Olympische Programm aufgenommen.

Nachdem es bei der Premiere des Straßengehens 1924 zu vermehrten Regelverstößen gekommen war, wurde Gehen 1928 wieder aus dem Programm gestrichen und vier Jahre später als 50-km-Gehen wieder aufgenommen. Der 20-Kilometer-Wettbewerb wurde schließlich im Jahr 1956 bei den Herren eingeführt, bei den Frauen sogar erst 2000.

Die aktuellen Weltrekorde im 20-km-Gehen

Frauen: 1:24:38 Stunden, Liu Hong (China), aufgestellt am 6. Juni 2015 in A Coruña/Spanien

Die Chinesin Liu Hong ist aktuelle Weltrekordhalterin über die 20-km-Gehen © Getty Images

Männer: 1:16:36 Stunden, Yusuke Suzuki (Japan), aufgestellt am 15. März 2015 in Nomi/Japan

Meilensteine in der Entwicklung des Weltrekordes

Den ersten offiziell von der IAAF (International Association of Athletics Federations) anerkannten Weltrekord stellte der Deutsche Hermann Müller am 4. Oktober 1911 in Berlin, damals noch auf der Aschebahn, in einer Zeit von 1:38:43 Stunden auf.

Erster Lauf unter 1:35 Stunden (auf der Straße): Erstmals unter 1:35 Stunden auf der Straße blieb Václav Balsán bei einem Rennen in seiner tschechischen Heimat Ceský Brod im Jahr 1933 (1:35:15). Sein Weltrekord hatte knapp drei Jahre Bestand, ehe er von Fritz Bleiweiss (1:33:25) um fast eine Minute unterboten wurde.

Erster Lauf unter 1:30 Stunden (auf der Straße): Ein Jahr nach der Premiere bei den Olympischen Spielen 1956 gelang es dem Russen Wladimir Guk als erstem Geher die 20 Kilometer unter 1:30 Stunden zu bewältigen (1:28:39). Damit blieb er fast drei Minuten unter der Siegerzeit von Olympiasieger Leonid Spirin.

Erster Lauf unter 1:25 Stunden (auf der Straße): Paul Nihil war schließlich der erste Athlet, dem eine Zeit von unter 1:25 Stunden gelang. Der Brite absolvierte die Strecke 1972 in einer Zeit von 1:24:50 Stunden. Auf der Bahn wurde diese Marke erst zwei Jahre später vom Deutschen Bernd Kannenberg (1:24:45) geknackt.

Erster Lauf unter 1:20 Stunden (auf der Straße): Acht Jahre nachdem Nihil die Marke von 1:25 Stunden durchbrechen konnte, schaffte Domingo Colin den nächsten Meilenstein. Der Mexikaner erzielte in 1:19:35 erstmals eine Zeit von unter 1:20 Stunden. In der Folge wurde der Weltrekord noch mehrere Male verbessert, zuletzt im Jahr 2015 vom Japaner Yusuke Suzuki (1:16:36).

Weltrekord-Entwicklung bei den Frauen: Den ersten Weltrekord bei den Damen stellte die Tschechin Antonie Briksová am 6. September 1931 in Prag in einer Zeit von 2:24:00 Stunden auf. Nur acht Tage später verbesserte sie diesen bereits um fast zehn Minuten (2:14:07). Drei Jahre später gelang es der Schweizerin Lina Aebersold erstmals unter zwei Stunden (1:59:02) zu bleiben. Im Jahr 2001 fiel dann die Marke von 1:25 Stunden. Die Zeit von 1:24:50 der Russin Olimpiada Iwanowa hatte bis 2015 Bestand, als sie zunächst von Elmira Alembekowa (1:24:47) und schließlich von Liu Hong (1:24:38) unterboten wurde.

Allgemein Wissenswertes zum 20-km-Gehen