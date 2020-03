Semenya will über 200 m zu Olympia

vergrößernverkleinern Caster Semenya will über 200 m zu Olympia in Tokio © Getty Images

Caster Semenya will wegen der weiter bestehenden Testosteron-Regel auf die 200-m-Distanz wechseln und peilt einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio an.