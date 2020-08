Es ist angerichtet!

Bereits zum 120. Mal werden in 17 Disziplinen Deutschlands beste Athlethinnen und Athleten gesucht. Sollten die Titelkämpfe ursprünglich am 6. und 7. Juni stattfinden, musste die Veranstaltung wegen Corona auf den 8. und 9. August verschoben werden.

An den zwei Tagen werden nun bei den Männern und Frauen 34 Entscheidungen in Braunschweig gefällt. Insgesamt nehmen 477 Athletinnen und Athleten aus allen Landesverbänden und Bundesländern an der Deutschen Meisterschaft teil. Damit ist die Teilnehmeranzahl nur geringfügig unter dem Niveau vor Corona.

Anzeige

Auch aus sportlicher sicht sind die Teilnehmerfelder - trotz einiger Absagen - hochklassig besetzt. Spannung dürfte somit garantiert sein.

Mit Gesa Krause ist auch gleich einer der größten Namen der deutschen Leichtathletik am Start. Um 17.15 Uhr kämpft sie über ihre Paradestrecke 3000m Hindernis um Gold.

SPORT1 hält Sie über alle Entscheidungen auf dem Laufenden:

+++ Hammer-Helden starten +++

Endlich geht es wieder rund in der Leichtathletik. Gleich zum Auftakt suchen Deutschlands starke Männer im Hammerwurf ihren Meister.

Um 17.15 Uhr will dann Titelverteidigerin Gesa Krause über 3000m Hindernis ihren sechsten Titel über diese Distanz feiern.

Zum Abschluss des Tages stehen mit den 100m-Finals der Männer und Frauen (ab 19.40 Uhr) nochmal ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm

+++Alle Final-Wettkämpfe des heutigen Tages im Überblick +++

11.00 Uhr: Hammerwurf (Männer)

11.35 Uhr: Stabhochsprung ( Frauen)

11.55 Uhr: Dreisprung (Männer)

16.10 Uhr: Hochsprung (Frauen)

16.30 Uhr: Speerwurf (Frauen)

17.15 Uhr: 3000m Hindernis (Frauen)

17.40 Uhr: 5000m (Männer)

18.00 Uhr: Dreisprung (Frauen)

18.30 Uhr: Diskuswurf (Männer)

19.10 Uhr: 110m Hürden (Männer)

19.25 Uhr: 100m Hürden (Frauen)

19.40 Uhr: 100m (Männer)

19.50 Uhr: 100m (Frauen)