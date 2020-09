Weltjahresbestleistung, deutscher Rekord: Speerwurf-Star Johannes Vetter ist derzeit nicht aufzuhalten.

Beim Meeting im polnischen Chorzow schleuderte der 27-Jährige den Speer am Sonntag im dritten Durchgang auf 97,76 Meter, zum Weltrekord fehlten nur 72 Zentimeter. Noch hat die Bestmarke von 98,48 Metern von Jan Zelezny vom 25. Mai 1996 Bestand.

Vetter übertraf seinen eigenen deutschen Rekord von 2017 damit um 3,32 Meter. Schon vor knapp zwei Wochen hatte Vetter an gleicher Stelle zweimal die 90-Meter-Marke geknackt.

Erst Anfang August hatte er zudem im finnischen Turku mit 91,49 m die bisherige Weltjahresbestleistung aufgestellt. Am 13. September geht Vetter beim ISTAF in Berlin an den Start.