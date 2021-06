Der jamaikanische Sprint-Superstar Usain Bolt (34) ist Vater von Zwillingen geworden.

Am Sonntag postete der vor vier Jahren zurückgetretene Doppel-Weltrekordler bei Instagram ein Familienfoto, das ihn mit Partnerin Kasi Bennett, der einjährigen Tochter "Olympia Lightning" und den Zwillingen zeigt.

In der Bildunterschrift nannte er auch die Namen seiner beiden Jüngsten: "Saint Leo" und "Thunder". Da der ganze Name also "Thunder Bolt" lautet, bedeutet dies "Blitz". Auch bei seiner einjährigen Tochter nahm er mit dem Namen bereits Bezug auf das englische Wort "Blitz".

Neben den Namen postete Bolt passend dazu ein Blitz-Emoji. Wann die Zwillinge geboren wurden, gab er nicht bekannt.

Bolt gewinnt bei Olympia acht Goldmedaillen

Bennet veröffentlichte ein ähnliches Foto und schrieb dazu: "Happy Father's Day to my forever love! Du bist der Fels in der Brandung dieser Familie und der tollste Daddy für unsere Kleinen. Wir lieben dich ohne Ende!"

Bei den Olympischen Spielen 2008, 2012 und 2016 hatte Bolt insgesamt acht Goldmedaillen gewonnen. Er hält bis heute die Weltrekorde über 100 und 200 Meter und gewann als einziger Sprinter dreimal in Folge das olympische Double aus 100 und 200 m.

2017 trat Bolt vom Leistungssport zurück.

---

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)