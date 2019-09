Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper ist bei der Leichtathletik-WM in Doha mit einer Punktlandung ins Halbfinale über 100 m eingezogen.

Die 22-Jährige sicherte sich im ersten Vorlauf trotz eines verpatzten Starts als Dritte in 11,29 Sekunden das letzte direkte Ticket für die Vorschlussrunde am Sonntag (20.20 Uhr MESZ) und verwies dabei Polens Hallen-Europameisterin Ewa Swoboda um die Winzigkeit von zwei Tausendstelsekunden auf Platz vier.

Lückenkemper hatte am Start vorne gegen den Startblock getreten, weil dort eine Kamera installiert ist, die den Block ein kleines Stückchen länger macht als die Übungsblöcken in der Halle.

Die deutsche Meisterin Tatjana Pinto erreichte ebenfalls als Dritte des zweiten Vorlaufs in guten 11,19 Sekunden die nächste Runde. Zwei deutsche Sprinterinnen im Halbfinale hatte es zuletzt bei der WM 2013 in Moskau (Pinto und Verena Sailer) gegeben. Das Finale von Doha findet ebenfalls am Sonntag (22.20 Uhr MESZ) statt.

Lisa-Marie Kwayie verzichtete kurzfristig auf einen Start über 100 m und konzentriert sich auf die 200 m sowie die Staffel.

2017 in London war Lückenkemper nach persönlicher Bestzeit im Vorlauf (10,95) im Halbfinale ausgeschieden. Letzte Deutsche in einem WM-Finale war Melanie Paschke als Sechste 1997 in Athen.