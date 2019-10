Gold-Favoritin Malaika Mihambo hat bei der Leichtathletik-WM in Doha die Qualifikation für das Weitsprung-Finale problemlos überstanden.

Die 25 Jahre alte Europameisterin von der LG Kurpfalz sprang am Samstag im ersten Versuch 6,98 m und übertraf damit die zum Einzug in die Medaillenentscheidung am Sonntag (18.15 Uhr im LIVETICKER) geforderten 6,75 m deutlich. Mihambo verschenkte bei ihrem Sprung sogar noch über 20 Zentimeter.

"6,75 m dürfen nicht unterschätzt werden, aber ich weiß, dass ich ein gutes Niveau habe", sagte sie in der ARD.

Mihambo noch ungeschlagen

Mihambo führt mit 7,16 m die Jahresweltbestenliste souverän an und ist im WM-Jahr im Wettkampf noch ungeschlagen. In Doha kann sie nach Heike Drechsler (1983 und 1993) als erst zweite deutsche Weitspringerin Weltmeisterin werden. Drechslers Gold vor 26 Jahren war zugleich die letzte deutsche Weitsprung-Medaille bei einer WM.

London-Vizeweltmeisterin Darja Klischina aus Russland, die aufgrund der Suspendierung ihres Verbandes als neutrale Athletin angetreten wäre, hatte ihren Start kurzfristig wegen einer Verletzung abgesagt.