In der Wasserball Champions League geht es für den deutschen Vertreter Wassersportfreunde von 1898 Hannover am Mittwoch (ab 17.25 Uhr LIVE im TV) im eigenen Stadionbad gegen den Tabellenführer Olympiakos Piräus.

Die Griechen führen die Gruppe A mit 19 Punkten an, Hannover hat derzeit nur sechs Punkte auf dem Konto. Piräus braucht die Punkte, um weiterhin an der Tabellenspitze zu bleiben, die Hannoveraner, um sich für die folgenden Spiele noch eine Chance auf den Einzug in die Hauptrunde zu wahren.

Beim Hinspiel in Griechenland zeigte der Tabellenführer den Deutschen die Grenzen auf. Mit einem 7:11 mussten sich die einzigen Teilnehmer aus Deutschland geschlagen geben.

In der Deutschen Wasserballliga liegen die Wassersportfreunde derzeit auf dem zweiten Platz.