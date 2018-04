Der London-Marathon hat ein Todesopfer gefordert. Der Brite Matt Campbell starb am Montag in einem Krankenhaus, nachdem er im Rennen tags zuvor bei Kilometer 35 kollabiert war. Dies vermeldete die Tageszeitung The Independent. Campbell wurde nur 28 Jahre alt.

In Großbritannien hatte Berufskoch Campbell als Teilnehmer an der TV-Kochshow "Masterchef" gewisse Bekanntheit erlangt.

Wie die BBC berichtet, war der London-Marathon sein zweiter Marathon innerhalb von zwei Wochen.