Weltmeister Mark Selby muss seinen Traum vom Titel-Hattrick begraben.

Der 34-jährige Engländer verlor sein Auftaktspiel im Crucible Theatre in Sheffield gegen Landsmann Joe Perry deutlich mit 4:10. 2017 hatte der Weltranglistenführende Selby seinen Titel im Finale gegen den schottischen Altmeister John Higgins (18:15) erfolgreich verteidigt.

Ebenfalls vor dem Aus steht der fünfmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan. Der englische Superstar liegt zum Mid-Session Interval mit 3:6 gegen den Schotten Stephen Maguire zurück. Die Partie im Modus best of 19 Frames wird am Sonntag (11.00 Uhr MESZ) fortgesetzt.

Selby, dreimaliger Sieger in den vergangenen vier Jahren, lag zur Pause mit 2:7 zurück und fand zu keinem Zeitpunkt richtig in sein Spiel. Vor Saisonbeginn hatte er sich bei einem Haushaltsunfall eine große Zehe gebrochen und musste mehrere Wochen pausieren.