"Game-of-Thrones"-Fans haben allen Grund zum Jubeln. Schuld daran sind keine neue Folgen der amerikanischen Erfolgsserie, sondern Hafthor Julius Björnsson. Der "GoT"-Star wurde zum stärksten Mann der Welt gekürt.

Der isländische Strongman Björnsson spielt in der Erfolgsserie die Rolle des Gregor Clegane, auch „The Mountain“ genannt, mit dem man sich besser nicht anlegt, wenn einem die eigene Unversehrtheit wichtig ist.

Bei seiner sechsten Teilnahme am "World's Strongest Man 2018" konnte sich der 180-Kilo-Mann auf den Philippinen den ersehnten Titel des stärksten Manns der Welt sichern. Seit 2012 belegte er immer einen Platz unter den ersten Drei.

Am ersten Wettkampftag ging er in Führung und überzeugte auch am zweiten Tag. Dort gewann er das "Loading Race" und belegte beim "Bus Pull" Platz zwei. Seine beiden stärksten Kontrahenten Mateusz Kieliszkowski und Titelfavorit Brian Shaw verwies er auf die Plätze zwei und drei.