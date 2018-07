Drohnenspektakel in der Stierkampfarena Plaza de Toros Las Ventas, im Herzen von Madrid. Die Drone Champions League (DCL) macht Station in der spanischen Hauptstadt - und SPORT1 ist wieder mittendrin.

Als Medienpartner der Drone Champions AG präsentiert Deutschlands führende 360°-Sportplattform das zweite Rennen des Drone Prix Madrid am Donnerstag, 5. Juli, ab 22:00 Uhr live im Free-TV. Als Kommentator ist Nico Seepe im Einsatz. Zuvor sind ab 21:00 Uhr die Highlights des Drone Prix München auf SPORT1 zu sehen.

Dort machte die Drone Champions League (DCL) zum Saisonauftakt 2018 erstmals Station. Bereits Mitte Juni steuerten die besten Piloten ihre Maschinen im Rahmen des Munich Mash, Deutschlands größtem Actionsport-Festival, durch den Olympiapark in der bayrischen Landeshauptstadt.

An den beiden Wettkampftagen am Mittwoch und Donnerstag nehmen maximal zehn Teams mit jeweils vier Piloten teil. Insgesamt werden zwei Rennen ausgetragen, bei denen im K.o.-Modus nach Qualifikation, Viertel- und Halbfinale im Finale schließlich der Sieger ermittelt wird.

Nach einem Show-Event am Red Bull Ring (Spielberg) in Österreich Ende September, gastiert die DCL zum Saisonabschluss vom 11. bis 13. Oktober am Zürichsee. Mit dem "Drone Grand Prix Lake Zurich" wird dann auch erstmals ein internationales Drone Racing Event in der Schweiz stattfinden.

Trendsport Drohnenrennen

Ziel beim Drohnenrennen ist es, einen Parcours mit fernsteuerbaren Flugdrohnen, sogenannten "Renn-Quadcoptern", möglichst schnell zu meistern. In der DCL messen sich die besten Drohnenpiloten der Welt mit 700 Gramm leichten Drohnen, die eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 140 Kilometern pro Stunde erreichen können und in 1,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Jede Renn-Drohne ist mit einer Kamera ausgestattet, die simultan Bildsignale an die Videobrillen der Piloten überträgt und somit das Steuern aus der Cockpit-Sicht ermöglicht. Gleichzeitig werden für die Zuschauer atemberaubende Kamerabilder produziert.

Die Drone Champions League live auf SPORT1

Anfang September 2017 präsentierte Deutschlands führende 360°-Sportplattform das DCL-Rennwochenende in Liechtenstein im Livestream sowie in Highlights im TV – und damit die Trendsportart Drohnenrennen erstmals auf seinen Plattformen.

Die Live-Premiere für die "Königsklasse des Drohnensports" im Free-TV erfolgte am 14. Oktober 2017: Beim Grand Prix Salina Turda im gleichnamigen rumänischen Salzbergwerk zeigte SPORT1 zum ersten Mal ein DCL-Rennen live im deutschen Fernsehen. Auch das Saisonfinale 2017 in Berlin war Anfang Dezember live auf SPORT1 zu sehen.