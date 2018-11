Der Countdown läuft: Der Deutsche Wasserballmeister WASPO 98 Hannover misst sich im Topspiel der LEN Champions League am Samstag mit Titelverteidiger Olympiakos Piräus. SPORT1 überträgt das Match LIVE ab 18.25 Uhr und im STREAM.

Hannovers Trainer Karsten Seehafer freut sich auf den Vergleich mit dem griechischen Spitzenteam, das überraschend am ersten Spieltag mit 6:7 gegen BPM Sport Management aus Italien verlor.

"Ein angeschlagener Tiger ist besonders gefährlich, ein echter Prüfstein für WASPO 98 in dieser Saison. Mal sehen, wie weit wir sind und was geht", sagte Seehafer.

Hannover hat indes im ersten Spiel 11:11 gegen den kroatischen Traditionsklub HAVK Mladost Zagreb gespielt und so bereits die erste Punktausbeute geschafft.

Finalturnier der Champions League in Hannover

WASPO 98 träumt von einer erfolgreichen Saison in der LEN Champions League, zumal am Ende das Finalturnier, das Final Eight, steht. Das Turnier findet im Juni 2019 in Niedersachsens Hauptstadt statt, der Klub ist als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Die Wasserballer aus Hannover haben im Juni 2018 Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal seit 25 Jahren holte sich der Klub die Deutsche Meisterschaft und brach die Dominanz des Erzrivalen Wasserfreunde Spandau.

Mit dem Pokal und Supercup machte die Mannschaft von Trainer Seehafer zudem das Triple perfekt.

Die LEN Champions League auf SPORT1

SPORT1 bietet so viel Wasserball wie nie zuvor im Free-TV und begleitet WASPO 98 Hannover durch die Saison in der LEN Champions League.

Zwei Livespiele sowie sechs halbstündige Highlight-Magazine und drei halbstündige Studio-Sendungen mit Spielzusammenfassungen und Experten-Einschätzungen machen Lust auf eine ebenso actionreiche wie spannende Sportart.

Hartwig Thöne wird die Studio-Sendungen moderieren. Als Experte steht ihm der verantwortliche SPORT1-Redakteur und frühere Wasserball-Bundesligaspieler Holger Luhmann zur Seite.