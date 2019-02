Mit einer geballten Ladung Live-Sport beschließt SPORT1 das Wochenende!

Schon am Vormittag nimmt der Sport-Tag richtig Fahrt auf, denn Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist zu Gast im CHECK24-Doppelpass.

Am Nachmittag greifen die DSV-Adler bei der Ski-WM nach der nächsten Medaille und Borussia Dortmund wird versuchen, den Weg aus der Krise zu finden.

Das ist passiert

- Nowitzki-Gala für Mavs zu wenig

Die Dallas Mavericks verlieren trotz Nowitzkis Bestleistung die Playoff-Plätze weiter aus den Augen. Auch für Dennis Schröder und Daniel Theis gibt es nichts zu holen. (Zum Bericht)

- Rockets gewinnen Kracher ohne Harden

Die Houston Rockets zwingen die Golden State Warriors auch ohne ihren angeschlagenen Superstar im West-Kracher der NBA in die Knie. (Zum Bericht)

- Friedrich schreibt Bob-Geschichte

Francesco Friedrich krönt auf der Olympiabahn von Calgary eine makellose Saison - und macht eine Kampfansage für die WM. Auch Mariama Jamanka hat Grund zum Jubeln. (Zum Bericht)

- Grubauer mit Shutout für Colorado

Die Colorado Avalanche haben nach einer perfekten Leistung ihres deutschen Torhüters die NHL-Playoffs weiter fest im Visier. Auch Leon Draisaitl feiert einen Sieg. (Zum Bericht)

- Fortuna ringt Nürnberg nieder

Trotz eines frühen Platzverweises steuert der 1. FC Nürnberg bei Fortuna Düsseldorf auf einen Sieg zu, ehe die Gastgeber die Partie doch noch drehen können. (Zum Bericht)

- Füchse vor EHF-Cup-Viertelfinale

Titelverteidiger Füchse Berlin gewinnt auch sein drittes Gruppenspiel im EHF-Cup gegen BM Logrono La Rioja. Das Weiterkomme naht - Lindberg überzeugt im Abschluss. (Zum Bericht)

- Boll verliert Bundesliga-Topspiel

Altmeister Timo Boll und Borussia Düsseldorf müssen sich im Bundesliga-Spitzenspiel TTF Ochsenhausen geschlagen geben. Das Duell steigt ungewöhnlicherweise in München. (Zum Bericht)

- Grammozis übernimmt in Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 hat einen Nachfolger für Dirk Schuster gefunden. Ex-Profi Dimitrios Grammozis wird den Trainerposten übernehmen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB will wieder in die Erfolgsspur finden

In der Bundesliga kämpft Borussia Dortmund darum, sich wieder vom FC Bayern abzusetzen. Der Gegner ist mit Bayer Leverkusen kein leichter, doch auch Bayer strauchelte zuletzt gewaltig. Zuvor kämpft Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

- 2. Bundesliga: Gelingt dem HSV die Revanche gegen Regensburg

In der 2. Bundesliga will der Hamburger SV in Regensburg die Tabellenführung festigen. Aue hat den MSV Duisburg zu Gast und Magdeburg fordert den SC Paderborn. (Die 2. Bundesliga ab 13.30 Uhr im Konferenz-LIVETICKER)

- League-Cup-Finale zwischen Chelsea und Manchester City

Kracher im Finale des League-Cups. Der FC Chelsea trifft auf Manchester City. (League Cup: FC Chelsea - Manchester City ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League: Liverpool zu Gast bei United

Da Manchester City im League Cup im Einsatz ist, bietet sich für den FC Liverpool die Gelegenheit sich wieder an die Spitze der Premier League zu setzen. (Premier League: Manchester United - FC Liverpool ab 15.05 Uhr im LIVETICKER)

- Nordische Ski-WM: Nächster Coup der DSV-Adler?

Auch am fünften Tag der Nordischen Ski-WM haben die deutschen Wintersportler gute Chancen auf Medaillen. Die Skispringer und die Kombinierer dürfen hoffen. (Die Nordische Ski-WM ab 10.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Uli Hoeneß zu Gast im Doppelpass

Der FC Bayern München in der vorentscheidenden Saisonphase – und Präsident Uli Hoeneß im "CHECK24 Doppelpass" zu Gast.

- DEL: Adler zu Gast in Nürnberg

Mit dem 50. Spieltag wird in der DEL der letzte Endspurt im Rennen um die Playoff-Plätze eingeläutet. Während die Adler Mannheim schon frühzeitig für die Playoffs planen können, wird es bei den THOMAS SABO Ice Tigers aus Nürnberg vermutlich eine Zitterpartie bis zum Schluss.

Volleyball: DVV-Pokalfinale

Gigantenduell im DVV Pokalfinale der Frauen: Der Deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin trifft auf den Vizemeister Allianz MTV Stuttgart.

Das Video-Schmankerl

Pep Guardiola schwärmt von Leroy Sane: In einem bestimmten Bereich sieht der City-Coach den Youngster als besten Spieler der Welt.