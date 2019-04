Bei der Snooker-WM in Sheffield geht das Favoritensterben weiter. Titelverteidiger Mark Williams (Wales) verlor am Samstagabend im Crucible Theatre sein Achtelfinal-Spiel gegen den Engländer David Gilbert nach gesundheitlichen Problemen mit 9:13.

Nur Stunden zuvor unterlag der dreimalige Weltmeister und langjährige Weltranglistenerste Mark Selby (England) seinem Landsmann Gary Wilson, einem ehemaligen Taxifahrer, mit 10:13.

Anfang der Woche war bereits der fünfmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan (England) sensationell an James Cahill gescheitert. Der Amateur hatte "The Rocket" in der ersten Runde mit 10:8 geschlagen.